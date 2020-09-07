На первом энергоблоке БелАЭС начались испытания реактора

На БелАЭС начались испытания с ядерным топливом. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На первом энергоблоке БелАЭС начались гидроиспытания реакторной установки. Об этом в понедельник, 7 сентября, рассказали в Министерстве энергетики.

- Успешное завершение гидроиспытаний позволит перейти к следующим подэтапам программы: разогреву первого контура реактора до номинальных параметров, определению его гидравлических характеристик и последующему выводу реактора на минимально контролируемый уровень мощности, - так объясняют суть работ в Минэнерго.

Эти испытания проводятся с уже загруженным в реактор ядерным топливом. Энергетический пуск первого энергоблока планируется до конца 2020 года. А ранее министр энергетики Михаил Михадюк уточнял, что уже в ноябре атомная электростанция в Островце начнет вырабатывать первую электроэнергию.