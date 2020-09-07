Минобороны продолжает учения: в высшую степень боеготовности приведут артиллерийские базы и танковый резерв

В Беларуси продолжается проверка боеготовности армии. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что в Беларуси проходит очередной этап проверки боеготовности Вооруженных сил, пресс-служба оборонного ведомства проинформировала в официальном телеграм-аккаунте.

Так, в понедельник, 7 сентября, в высшую боевую готовность приводят 1868-ю артиллерийскую базу вооружения, 969-ю базу резерва танков, а также 3620-ю артиллерийскую базу вооружения.

- В данных мероприятиях проверки также предусмотрен призыв военнообязанных из запаса и боевое слаживание подразделений, - уточнили в Минобороны.

Очередной этап учений завершит проверка участия воинских частей в командно-штабном учении. На этом этапе также будут задействованы органы военного управления, воинские части и организации техобеспечения.

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