Погода в Беларуси 8-10 сентября: тепло и дожди

Начало сентября в Беларуси будет дождливым. Фото: Оксана БРОВАЧ

Начало сентября в Беларуси будет теплым, но с дождями и грозами.

Во вторник 8 сентября сильные дожди ожидаются местами в Гомельской и МОгилевской областях. В остальных районах на востоке и севере страны возможны умеренные кратковременные дожди, кое-где с грозами. Ночью и утром может быть слабый туман, ветер - порывистый западный.

Ночью ожидается до +12 градусов тепла, днем - от +15 до +20.

В среду 9 сентября на северную часть Беларуси окажут влияние прохладные воздушные массы. Ночью и утром там пройдут кратковременные дожди, днем осадков не прогнозируется.

Ночью будет до +14, днем -+16..+23°С.

В четверг 10 сентября по прогнозу будет облачно с прояснениями, почти по всей стране пройдут кратковременные дожди, иногда с грозами, возможен сильный порывистый ветер.

Ночью будет до +16, днем - от 15 до +22, в Гомельской области - до +26.