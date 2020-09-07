Песков о том, как силовики разбили дубинками стекло в кафе в Минске: Это какие-то хулиганские выходки

Дмитрий Песков прокомментировал действия силовиков в Минске 6 сентября. Фото: REUTERS.

Ранее «Комсомолка» уже рассказывала о том, что протестные акции в Минске 6 сентября были отмечены довольно жесткими точечными задержаниями. Например, на проспекте Победителей, когда участники несанкционированного протеста скрылись в кафе, сотрудники правоохранительных органов в штатском дубинками разбили стеклянную дверь, чтобы провести задержание.

За комментарием этой ситуации ТАСС обратилось к Дмитрию Пескову, пресс-секретарю Путина. В первую очередь - чтобы узнать, могут ли такие инциденты стать «тревожным звонком» и, как следствие, основанием для использования в Беларуси резерва российских силовиков?

- Нет, безусловно, это какие-то хулиганские выходки, - сказал представитель российского президента о разбитой дубинками стеклянной двери кафе.

А затем добавил, что по этой ситуации Кремль уже консультировался с белорусской стороной.

- По заявлениям наших белорусских коллег мы уже знаем, что эта информации и эти съемки проверяются. Надеемся, что в данном случае белорусские правоохранители выполнят свою работу, - добавил Песков.

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