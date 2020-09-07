Павел Латушко рассказал, почему уехал из Беларуси: «Мне был поставлен ультиматум»

Павел Латушко планирует вернуться в Беларусь. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Павел Латушко и Ольга Ковалькова, члены президиума Координационного совета, провели в Варшаве пресс-конференцию. Ее в прямом эфире транслировал телеканал «Белсат».

Павел Латушко рассказал, что с момента вступления в Координационный совет ему регулярно поступали угрозы. Его вынуждали выйти из КС и прекратить критику в адрес первого лица государства и МВД. В последствии к нему поступила информация, что, если он не покинет Беларусь, он может быть задержан.

- Я не принял такого решения и решил все-таки продолжать свою деятельность. Позже было выступление действующего главы государства, в котором он абсолютно однозначно сказал в мой адрес, что возбуждено уголовное дело, что я перешел красную линию и буду задержан по уголовному делу и привлечен к ответственности в связи с попыткой захватить власть по 361-й статье Уголовного кодекса, - комментирует Павел Латушко.

Решение выехать из Беларуси он принял в срочном порядке.

- Я был в одном из государственных учреждений, и меня проинформировали, что главный вход был фактически взят под контроль сотрудниками спецслужб в черных масках, и была уверенность, что я могу быть задержан сразу после выхода из этого учреждения. Поэтому я вышел тыльным выходом, вызвал такси. Прикрывшись курткой, я выехал на заднем сиденье в этом автомобиле. Я оставил все телефоны, карточки от телефонов, и сотрудники не сориентировались, что я вышел через другой выход. Мне удалось их дезориентировать, - рассказывает Латушко.

По его словам, он выехал легально, по своему паспорту.

- В тот день, когда принималось решение о моем выезде за границу, мне был поставлен ультиматум: либо я остаюсь в стране и в отношении меня будет возбуждено уголовное дело, либо я имею возможность покинуть Беларусь. Я выехал легально из Беларуси, по своему гражданскому паспорту, но перед этими всеми действиями, как я уже рассказал, была довольно нестандартная ситуация для гражданина Беларуси.

На пресс-конференции в Варшаве Павел Латушко заявил, что оставаться за границей не намерен и политического убежища не планирует просить ни в Польше, ни в других странах Западной Европы.

- У меня нет таких планов, абсолютно. Я исхожу из того, что я вернусь в Беларусь в ближайшее время. Для этого я предпринимаю меры и по международной линии, и внутренние. Посмотрим, как удастся решить эту ситуацию, будет ли в самые ближайшие дни создана возможность для моего возвращения, - дополнил Латушко.

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