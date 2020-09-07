«$50 тысяч долларов - или я взрываю «Белтелеком»: ЧП с интернет-минером в Бресте

В "Белтелеком" Бреста пришло письмо с угрозами. Фото: БелТА.

Инцидент с лжеминированием произошел в Бресте в понедельник, 7 сентября, сообщило агентство БелТА.

Основанием стало письмо, которое пришло на электронную почту городского РУП.

- Около 10 часов утра на почту «Белтелекома» пришло сообщение, в котором неизвестный требовал перечислить ему на счет 50 тысяч долларов. Если требования не будут выполнены, он угрожал взорвать административное здание на проспекте Машерова, дом 21, - пояснили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

Как уточнили правоохранители, текст пришедшего письма представлял собой некачественный автоматический перевод с иностранного языка. Тем не менее комплекс мероприятий был проведен в полной мере.

- На место оперативно выехали саперы и следственно-оперативная группа. Из административного здания эвакуировали 230 человек: персонал и посетителей «Белтелекома». В результате тщательного обследования учреждения взрывные устройства обнаружены не были. На данный момент организация уже работает в штатном режиме, - добавили в УВД.

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