Представители ЕС о похищении Колесниковой неизвестными: Это методы НКВД в 21 веке!

Мария Колесникова и еще несколько членов Координационного совета были задержаны неизвестными. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Представители Евросоюза опубликовали комментарии относительно ситуации с Марией Колесниковой, членом президиума Координационного совета, которая 7 сентября предположительно была похищена неизвестными в центре Минска.

Произошедшее с Колесниковой глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прокомментировал в своем аккаунте в Твиттере:

- Произвольные аресты и похищения людей по политическим мотивам в Беларуси, в том числе жестокие действия сегодня утром (Прим.: 7 сентября) в отношении Андрея Егорова, Ирины Сухий и Марии Колесниковой, недопустимы. Госорганы должны прекратить запугивать граждан и нарушать собственные законы и международные обязательства, - заявил Боррель.

За день до этого Боррель в Твиттере публиковал также и другое заявление по Беларуси. В нем он призывал белорусские власти перейти к национальному диалогу, чтобы решить кризис в стране.

- Очередные впечатляющие массовые демонстрации в Минске и других городах Беларуси демонстрируют решимость белорусского народа добиваться своих свобод, прав и демократии. И все это несмотря на аресты, запугивание и насилие со стороны властей, - подчеркнул глава дипломатии ЕС.

С аналогичным заявлением выступил 7 сентября и глава МИД Литвы.

- Вместо того, чтобы общаться с гражданами Беларуси, уходящая власть пытается цинично устранять одного за другим. Похищение Марии Колесниковой в Минске - позор! Сталинские методы НКВД применяются в Европе 21 века. Она должна быть немедленно освобождена, - категорично заявляется в публикации Линаса Линкявичюса в его Twitter-аккаунте.

Напомним, в Координационном совете 7 сентября было опубликовано официальное заявление не только о похищении Колесниковой, но и других членов совета - пресс-секретаря Антона Родненкова, исполнительного секретаря Ивана Кравцова. «Их местонахождение неизвестно», - сообщили в Координационном совете.

Со стороны силовых ведомств: МВД, Следственного комитета и КГК были официальные заявления о том, что они не располагают информацией о задержании Марии Колесниковой.

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