«Белнефтехим» готовится перенаправить нефтепотоки из Литвы в российские порты

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Концерн «Белнефтехим» подтвердил, что ведет переговоры и готовится перенаправить экспортные потоки нефтепродуктов из Литвы в порты России. Об этом 7 сентября заявил пресс-секретарь концерна Александр Тищенко, пишет БелТА.

– Могу подтвердить, что такая работа запланирована. В ближайшее время ожидаются встречи по этому вопросу. Детали будут известны по их итогам, - прокомментировал Тищенко.

Ранее Александр Новак, министр энергетики России, заявил, что Россия и Беларусь работают над перенаправлением поставок нефтепродуктов из портов Литвы в порты России. Предложения будут подготовлены в течение сентября.

– У нас есть возможность обеспечить реализацию этих нефтепродуктов через российские порты. Для этого нам необходимо проработать экономические условия между транспортными компаниями, портовыми, «Белнефтехимом», - пояснял Новак.