Минскводоканал заявил об аварии на сети: в кранах снова может быть некачественная вода

В Минске в ряде кварталов люди снова остались без воды или с водой непригодной для питья, официальная причина - аварии на сети. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Об ухудшении качества воды в ряде домов в Минске, проинформировали на сайте компании. Причиной стал ряд аварий и порывов в сети.

Так в «Минскводоканале» сообщили, что ухудшение качества воды в ближайшие два дня возможно в 69-ом доме на проспекте Газеты «Звязда», а также в детсаду, который расположен в 71-ом доме на проспекте. В воскресенье, 6 сентября, там воды вовсе не было, а 7 сентября неполадки устранили, но на качестве воды это может отразиться.

- Еще 6 сентября без воды было админздание по адресу улица Сторожевская дом 10. В целом, возможно ухудшение качества воды и снижение давления в сети во всем квартале на Сторожевской, а также кварталах на улицах Коммунистической, Киселева, Кропоткина, Старовиленской, Богдановича и проспекте Машерова, - предупредили в «Минскводоканале».

Аварии на водопроводе «испортили» воду и в частном секторе. Речь идет о 40 жилых домах под Минском, в деревнях Дворицкая Слобода и Климовичи, а также 107 доме на Слободской улице в Минске.

- Также в понедельник, 7 сентября, без водоснабжения остается жилой дом 8 на улице Почтовая. Повреждение локализовано, ведутся ремонтные работы. Для нужд населения туда направлена автоцистерна с питьевой водой, - констатировали на предприятии.

Напомним, серьезная поломка в сети водоканала Минска происходила в последний раз не так давно, в конце июня 2020 года. Тогда ситуацию даже комментировал президент: "Не успел отъехать, так вы воду загадили!", - сказал Александр Лукашенко.

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