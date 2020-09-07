Министерство информации вынесло второе предупреждение порталу TUT.BY

Сайт получил предупреждение от Мининформа. Фото: Оксана БРОВАЧ

Белорусский портал TUT.BY 7 сентября получил письменное предупреждение от Министерства информации. В нем говориться, что предупреждение вынесено «за распространение недостоверной информации, которая может причинить вред государственным или общественным интересам». Сообщение об этом размещено на портале.

Речь идет о статье про премии работникам КГК и органов финансовых расследований.

– В указанной статье автором действительно была допущена неумышленная ошибка, а именно неправильно были указаны размеры премий, которыми руководство Комитета госконтроля и органов финансовых расследований смогут финансово поощрять своих работников, которые принимали «активное участие в выявлении, изобличении, обезвреживании и задержании лиц, совершивших наиболее опасные, имеющие большой общественный резонанс преступления», - поясняет TUT.BY.

В статью внесены изменения, опубликовано опровержение недостоверной информации.

Это второе в течение года официальное предупреждение от Мининформа. Первое TUT.BY получил месяц назад. По закону о СМИ два и более предупреждения в течение года могут повлечь за собой ограничение доступа к сетевому изданию, если такое решение примет Мининформации.