В основных вузах Беларуси проходят студенческие акции солидарности, которые снова пресекаются силовиками

Спонтанные акции солидарности среди студентов начались после 1 сентября, когда до начала студенческого марша и во время его проведения было задержано несколько десятков человек Фото: Павел МАРТИНЧИК

7 сентября студенты ведущих вузов Беларуси вновь вышли на студенческие акции солидарности, которые опять пресекаются представителями силовых структур.

Студенты и профессорско-преподавательский состав, представляющие Белорусский государственный университет, Белорусский государственный университет культуры и искусств, Белорусский государственный технологический университет, Минский государственный лингвистический университет собираются в группы в фойе зданий своих учебных учреждений и на улице и вместе поют различные песни. Также они публикуют многочисленные фотографии и видео с таких акций в соцсетях и телеграм-каналах, сообщает БЕЛАПАН.

Студенты многих вузов с бело-красно-белыми флагами и плакатами собираются у входов в учебные здания.

Источник пишет, что 7 сентября утром, в МГЛУ и возле здания вуза появились неизвестные люди в штатском и масках. О том, почему в университете находятся силовики, от представителей вуза ответ получить не удалось.

Представители силовых структур также находились и на территории других вузов. Они снимали на видеокамеру студентов и предупреждали их о запрете проведений несанкционированных массовых мероприятий.

Спонтанные акции солидарности среди студентов начались после 1 сентября, когда до начала студенческого марша и во время его проведения было задержано несколько десятков человек.

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