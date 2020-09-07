Активистка «Экодом» Ирина Сухий остается задержанной: суд отправил дело на доработку

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Члена совета общественного объединения «Экодом» Ирина Сухий была задержана в Минске 6 сентября.

По информации незарегистрированного правозащитного центра «Весна», женщину забрали из дома и отвезли в Советское РУВД.

В «Экодоме» уточняют, что к Ирине пришли домой три сотрудника милиции. В ее квартире провели обыск (осмотр).

В понедельник 7 сентября дело Ирины Сухий рассмотрели в суде. Ее судили за участие в несанкционированном массовом мероприятии 3 сентября. Материалы отправили в РУВД на доработку. Отпустят ли Ирину из-под ареста, не уточняется.

– В этот день она была в 200 км от Минска на Голубых озерах. Есть куча свидетелей, включая меня, - написал в «Фейсбуке» ее брат Иван Сухий.