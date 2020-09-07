Столичная коллегия адвокатов предлагает бесплатную помощь всем попавшим в трудную ситуацию

Помощь по административным делам будет оказана всем гражданам, которые попали сложную ситуацию Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В связи с тем, что поступают многочисленные обращения адвокаты Минской городской коллегии адвокатов приняли решение оказывать бесплатную юридическую помощь по административным делам всем гражданам, которые попали сложную ситуацию сообщает официальный телеграм-канал издания Наша Нiва.

Обращаться можно по телефонам: +375 (29) 342-52-95, +375 (17) 348-53-48. Также можно обратиться в юридические консультации, адвокатские бюро и к адвокатам, осуществляющим деятельность индивидуально.

Чтобы получить дополнительную помощь в поиске адвокатов задержанным и их родственникам можно позвонить по телефонам:

+375 (25) 657−91−56;

+375 (44) 733-80-17;

+375 (44) 733−79−57;

+375 (29) 223−11−93;

+375 (29) 506−12−84;

+375 (25) 728−33−36;

+375 (29) 985−92−59.

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За сутки десятки милиционеров и работников других силовых структур попросили о помощи. Еще сотни пишут с вопросом: «Что нам делать?» (подробности).