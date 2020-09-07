Журналистку Насту Захаревич осудили на 7 суток ареста

Наста Захаревич арестована на 7 суток после уличной акции.

Журналистку «Зеленого портала» Насту Захаревич задержали в субботу, 5 сентября, в районе универмага «Центральный» около 17.00. Коллеги несколько часов не знали, где она. Ее доставили в Центральный РУВД.

В отношении журналистки составили протокол за участие в несанкционированном массовом мероприятии по статье 23.34 КоАП. В понедельник, 7 сентября, ее дело рассмотрели в суде Центрального района Минска. Как сообщает пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов, суд постановил Насту Захаревич признать виновной и назначить ей наказание в виде 7 суток административного ареста.