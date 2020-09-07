Премьер-министр Головченко привился от коронавируса российской вакциной

Информация о том, что Роман Головченко испытает на себе российскую вакцину от коронавируса была озвучена 3 сентября во время переговоров Александра Лукашенко с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Фото: belta.by.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко сделал прививку от COVID-19 новой российской вакциной. Как заявила 7 сентября его пресс-секретарь Александра Исаева, чувствует премьер себя отлично, пишет ТАСС.

Информация о том, что Роман Головченко испытает на себе российскую вакцину от коронавируса, была озвучена 3 сентября во время переговоров Александра Лукашенко с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. «Я рад, что Роман Александрович Головченко принял решение сегодня сделать вакцинирование. Уверен, что все будет хорошо», - сказал тогда Мишустин.

Ранее президенты России и Беларуси договорились, что Республика Беларусь станет одним из первых государств, которое получит российскую вакцину от коронавируса. Вакцину разработали Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения Российской Федерации совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Помимо этого, Беларусь будет участвовать в завершающем этапе дополнительного тестирования вакцины. Об этом лидеры стран-соседок говорили во время телефонного разговора еще 24 августа.

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