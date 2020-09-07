Экс-главврач РНПЦ «Кардиология» Александр Мрочек прокомментировал статистику ООН о смертности в Беларуси

Академик Мрочек прокомментировал статистику ООН по смертности в Беларуси. Фото: Павел МАРТИНЧИК

По данным ООН, смертность в первом полугодии 2020 намного превысила среднюю за последние пять лет - примерно на 5 500 человек. В отчете причина смерти не указывается, но в соцсетях бурно обсуждают, что данные ООН не совпадают с данными Минздрава по смертности от COVID-19 в пиковые по заболеваемости коронавирусом месяцы.

Эти цифры в эфире российского канала «Дождь» прокомментировал Александр Мрочек - академик, кардиолог, уже бывший директор РНПЦ «Кардиология». Напомним, его уволили в августе 2020 после того, как врачи его центра вышли на мирную акцию против насилия.

– Белорусы ничем не отличаются от европейцев. Наша национальность не отличается по восприятию ковидной инфекции, да и любой другой инфекции, от других национальностей, - говорит Александр Мрочек.

По его словам, высокие цифры по смертности, опубликованные ООН - это вина коронавируса, но замаскированы эти смерти под смерти от болезней системы кровообращения.

– Наверное, я так предполагаю, и такие факты у меня есть (не скажу, что по 5 тысячам смертей дополнительных), можно поставить диагноз ишемическая болезнь сердца, не обращая внимания на то, что пациент умер от легочной недостаточности, связанной с ковидной инфекцией, - комментирует Мрочек.