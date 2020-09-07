Член постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики: Призывы не покупать отечественную продукцию направлены на дестабилизацию обстановки

«Отказ от отечественных товаров приведет к созданию напряженности в обществе», - отметил сенатор. Фото: bobr.by

Белта сообщает, что член Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики, директор ОАО «Красный пищевик» Сергей Анюховский заявил, что призывы не покупать отечественную продукцию направлены на дестабилизацию текущей обстановки. «Если белорусские товары не будут востребованы, у людей, которые работают на предприятиях-производителях, не будет работы и заработной платы, соответственно, не будут уплачены налоги. Это приведет к созданию напряженности в обществе», - отметил сенатор.

Он считает, что людям нужно объяснять смысл и последствия подобных призывов. «Когда общаюсь с коллективом своего предприятия и другими на территории округа, говорю людям: если хотите иметь зарплату, хотите завтра выйти на работу, тогда не отказывайтесь от отечественных товаров. Белорусская продукция и по качеству выше импортной во многих случаях, и по цене приемлема. Добавленная стоимость создана на территории Беларуси, прибыль и налоги остаются в нашей стране. Как говорят в Бобруйске, деньги из семьи не выносим», - подчеркнул сенатор.

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