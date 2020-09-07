Родственники Марии Колесниковой подали заявление в милицию по факту её исчезновения

В милиции сказали, что заявление принято и Колесникову сейчас ищут Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вечером 7 сентября на официальном телеграм-канале кандидата в претенденты на пост президента Виктора Бабарико появилась информация о том, что родственники Марии Колесниковой подали заявление в милицию по факту исчезновения. В милиции сказали, что заявление принято и Колесникову сейчас ищут.

Напомним ранее мы писали о том, что неизвестными людьми в центре Минска похищена Мария Колесникова. Возле Художественного музея в Минске неизвестные мужчины в масках затолкали Марию в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Ситуацию уже прокомментировала Светлана Тихановская. По её мнению – это попытка сорвать работу Координационного совета.

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