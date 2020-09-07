В Барановичах во дворе собака напала на школьниц и покусала их. Пса застрелил подоспевший милиционер

Пёс напал на детей и начал громко лаять и кусать девочек за руки и ноги. Фото: pixabay

Утром 6 сентября в Северном микрорайоне Барановичей во дворе одного из многоэтажных домов гуляли две девочки семи и восьми лет. Недалеко без поводка и намордника находилась собака. Внезапно пёс напал на детей и начал громко лаять и кусать девочек за руки и ноги, сообщает nashkraj.by.

Происшествие увидел милиционер роты ППСМ Барановичского ГОВД. Он подбежал к девочкам и, применив табельное оружие, застрелил собаку.

Пострадавшие школьницы с укушенными ранами лица, рук и ног доставлены в больницу. После того, как их осмотрели врачи и оказали необходимую медицинскую помощь девочек отпустили домой.

По этому факту проводится проверка.

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