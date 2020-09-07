Науседа заявил, что стать посредником между властью и оппозицией в Беларуси — долг Литвы как государства, пострадавшего от репрессивных и оккупационных режимов

В разговоре лидеры затронули тему ядерной безопасности, в обсуждении угрозы пуска Белорусской АЭС. Фото: lrp.lt

7 сентября литовский президент Гитанас Науседа в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что диалог между правительством и гражданским обществом в Беларуси для трансфера власти и проведения новых, справедливых и демократических, президентских выборов под эгидой ОБСЕ является мирным способом выхода из сложившейся ситуации, сообщает его пресс-служба.

Литовским президентом также было отмечено, что его страна готова стать посредником между протестующими и властью Беларуси. «Это долг Литвы как свободного государства — члена Евросоюза, которое также пострадало от репрессивных и оккупационных режимов», - отметил Гитанас Науседа.

Также в разговоре лидеры затронули тему ядерной безопасности, в обсуждении угрозы пуска Белорусской АЭС. Зеленский заверил своего литовского коллегу, что Украина не будет покупать «небезопасную электроэнергию» у РБ.

Что касается пресс-службы Офиса президента Украины, то обсуждение белорусского вопроса было описано кратко: «Владимир Зеленский и Гитанас Науседа обменялись мнениями о развитии ситуации в Беларуси. Глава украинского государства обратил внимание на общность подходов Украины и ЕС в вопросах оценки белорусского внутриполитического кризиса».

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«Как говорят в Бобруйске, деньги из семьи не выносим», - добавил он (подробности).