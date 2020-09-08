В Германии и Великобритании обеспокоены исчезновением Колесниковой Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Германии и Великобритании обеспокоены исчезновением Марии Колесниковой и предупредили, что если у Лукашенко не поменяется курс, то это будет грозить последствиями.

Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал, что в Евросоюзе активно ведется работа над пакетом санкций в отношении белорусских властей.

- Мы очень переживаем за Марию Колесникову. Оппозиция, которая готова к диалогу, сталкивается с волнами репрессий, а это просто недопустимо в 21 веке. Если Лукашенко не изменит свой курс, то последует ответная реакция, - написал с своем Twitter-аккаунте Маас.

Великобритания также выразила обеспокоенность в ситуации с исчезновением Колесниковой. Глава МИД Доминик Рааб об этом заявил в своем Twitter-аккаунте.

- Режим Лукашенко должен немедленно прекратить жестокое обращение с демонстрантами, а также освободить всех политических заключенных и начать переговоры с оппозицией, - написал Рааб.

Напомним, что 7 сентября неизвестные люди в штатском затолкали Марию Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» в центре Минска. Родственники девушки спустя 12 часов после ее исчезновения подали заявление в милицию по факту исчезновения. До сих пор о местонахождении Колесниковой ничего неизвестно.