Спустился в подвал дома и дотронулся до оголенного провода: в Вилейском районе 15-летнего подростка убило током

В Вилейском районе 15-летнего подростка убило током Фото: Инна КОРСАК

В Вилейском районе 15-летнего подростка ударило током. Мальчик жил вместе со своими родителями в частном доме. Вечером 5 сентября он спустился в подвал дома, где дотронулся до оголенного провода. Об этом сообщает портал млын.by.

- Когда подросток дотронулся до провода, его ударило током и он упал. Родственники повезли его в больницу в Вилейку. Они успели довезти его живым, но в реанимации мальчик умер. Удалось установить, что отец подростка накануне выполнял в подвале работы по электричеству. Он успел зачистить провод, но почему-то не изолировал его, - рассказал заместитель начальника Вилейского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Николай Мягков.

По факту гибели подростка Следственный комитет проводит проверку.

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Об этом сообщает портал областного управления МЧС. (подробности)