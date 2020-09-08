В Госпогранкомитете сообщили, что Мария Колесникова 8 сентября пересекла границу Беларуси с Украиной Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Члены Координацинно совета Мария Колесникова, пресс-секретарь Антон Родненков и Иван Кравцов 8 сентября пересекли границу Беларуси с Украиной. Об этом порталу tut.by сообщил официальный представитель государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский.

-Мария Колесникова, а также Антон Родненков и Иван Кравцов 8 сентября в начале пятого утра в пункте пропуска «Александровка» прошли пограничный контроль и уехали в сторону Украины, - рассказал Бычковский.

Напомним, что 7 сентября неизвестные люди затолкали Марию КОлесникову в микроавтобус в центре города и увезли в неизвестном направлении. Когда прошло 12 часов, родственники Марии обратились в милицию с заявлением по факту исчезновения девушки.

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