10 белорусских компаний готовы перенести свою деятельность в Латвию

Каспарс Рожкалнс. Foto: LETA

В течение недели Латвийское агентство инвестиций и развития (ЛАИР) консультировало более 100 белорусских компаний, преимущественно из сферы информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Специалисты агентства анализировали, оценивают ли эти фирмы возможности переноса своей деятельности в Латвию.

- Сейчас работаем в тесном сотрудничестве с Управлением по делам гражданства и миграции (УДГМ), Погранохраной, финансовым надзором и другими ведомствами, чтобы подготовить проверенную на практике дорожную карту для бизнесменов, которые примут решение в пользу Латвии, - цитирует директора ЛАИР Каспарса Рожкалнса DELFI.

Также Рожкалнс отметил, что серьезно рассматривают латвийское предложение несколько ведущих белорусских компаний. ЛАИР вместе с Управлением по делам гражданства и миграции (УДГМ), а также с другими учреждениями создали специальную команду. Ее задача - в ускоренном порядке рассматривать заявки от белорусских компаний и предлагать возможные решения. Например, выдавать так называемые стартап-визы или временные виды на жительство высококвалифицированным специалистам и их семьям.

- Уже сейчас можем сказать, что белорусские компании проявляют интерес к открывающимся в Латвии возможностям. ЛАИР при оперативном сотрудничестве с УДГМ уже организовало несколько визитов в Латвию для представителей белорусских компаний. В общем было предоставлено более 100 консультаций, а десять компаний уже приняли решения о частичном или полном переносе деятельности в Латвию, - пояснил Каспарс Рожкалнс.

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