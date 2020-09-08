«Мы должны быть подготовлены лучше, чем в ситуации с коронавирусом»: глава ВОЗ призвал мировое сообщество готовиться к новой пандемии

Глава ВОЗ призвал мировое сообщество готовиться к новой пандемии Фото: Павел МАРТИНЧИК

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировое сообщество готовиться к новой пандемии. Об этом он заявил на брифинге в Женеве, который состоялся 7 сентября, сообщает агентство ТАСС.

- Уверен, что данная пандемия, с которой мы столкнулись сегодня, не последняя. К сожалению, вспышки болезней является частью нашей жизни. Когда придет новая пандемия, то мы должны быть подготовлены лучше, чем в ситуации с коронавирусом. И готовиться нужно уже сейчас, - заявил глава ВОЗ.

Ситуация с коронавирусом, по словам Гебрейесуса, научила людей множеству уроков. Один из них заключается в том, что здоровье - это необходимость, а не предмет роскоши. И добавил, что система здравоохранения - основа политической, экономической и общественной жизни.

Глава ВОЗ призвал все страны инвестировать в общественное здравоохранение. И отметил, что Таиланд уже это начал делать.

Также Гебрейесус заявил, что нескольким странам в ситуации с коронавирусом удалось добиться хороших результатов. Среди них Монголия, Уругвай, Маврикий и другие.