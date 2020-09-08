«Прошла все необходимые испытания»: российскую вакцину от коронавируса выпустили в гражданский оборот

Российская вакцина прошла необходимые лабораторные испытания по качеству Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что первая партия вакцины от COVID-19 «Спутник V» выпущена в гражданский оборот, 8 сентября сообщила пресс-служба Минздрава России. Препарат, разработанный НИЦЭМ им. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций, прошел необходимые лабораторные испытания по качеству. В ходе исследований вакцина сформировала устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у 100% участников. Ни по одному из критериев она не вызвала серьезных нежелательных явлений.

- При этом уровень вируснейтрализующих антител у привитых добровольцев в 1,4 - 1,5 раза превысил уровень антител у переболевших людей, - уточняют «РИА Новости».

В ближайшее время ожидаются поставки «Спутник V» в регионы.

Напомним, 28 августа во время рабочей поездки на предприятие «Савушкин-Орша» Александр Лукашенко подтвердил, что белорусы получат вакцину одними из первых. По словам президента, Владимир Путин сам предложил ему такой вариант.

- Я ему (президенту России. - Ред.) почему-то верю: он на своей семье испытал эту вакцину. Поэтому мы договорились, что они нас подключат. Они очень серьезно этапы прошли. Многие известные олигархи сделали эту прививку, - заверил Лукашенко.

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