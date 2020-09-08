Беларусь
Еще
Беларусь
Еще
Беларусь
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

«Прошла все необходимые испытания»: российскую вакцину от коронавируса выпустили в гражданский оборот

Ранее Лукашенко заявлял, что белорусы получат этот препарат одними из первых
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
КомментироватьОставить комментарий
Российская вакцина прошла необходимые лабораторные испытания по качеству

Российская вакцина прошла необходимые лабораторные испытания по качеству

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что первая партия вакцины от COVID-19 «Спутник V» выпущена в гражданский оборот, 8 сентября сообщила пресс-служба Минздрава России. Препарат, разработанный НИЦЭМ им. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций, прошел необходимые лабораторные испытания по качеству. В ходе исследований вакцина сформировала устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у 100% участников. Ни по одному из критериев она не вызвала серьезных нежелательных явлений.

- При этом уровень вируснейтрализующих антител у привитых добровольцев в 1,4 - 1,5 раза превысил уровень антител у переболевших людей, - уточняют «РИА Новости».

В ближайшее время ожидаются поставки «Спутник V» в регионы.

Напомним, 28 августа во время рабочей поездки на предприятие «Савушкин-Орша» Александр Лукашенко подтвердил, что белорусы получат вакцину одними из первых. По словам президента, Владимир Путин сам предложил ему такой вариант.

- Я ему (президенту России. - Ред.) почему-то верю: он на своей семье испытал эту вакцину. Поэтому мы договорились, что они нас подключат. Они очень серьезно этапы прошли. Многие известные олигархи сделали эту прививку, - заверил Лукашенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Беларуси дополнительно исследуют российскую вакцину от коронавируса

По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, после исследований Беларусь примет решение о регистрации данной вакцины (подробнее...)

Коронавирус в Беларуси