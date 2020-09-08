Под Логойском автомобиль врезался в маршрутку и она перевернулась. Погиб один человек. Фото: телеграм-канал МВД

Под Логойском автомобиль врезался в маршрутку, и она перевернулась. Погиб один человек. Об этом сообщили в телеграм-канале МВД.

- В понедельник, 7 сентября, автомобиль марки "Пежо" врезался в маршрутку, после чего она опрокинулась. Всего в микроавтобусе находилось 12 человек. Один погиб, а еще шесть были доставлены в больницу, - рассказала пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.

Она добавила, что водитель "Пежо" уже 48 раз привлекался к административной ответственности.

На месте случившегося работали сотрудники ГАИ, МЧС, а также медики и следственно-оперативная группа.

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