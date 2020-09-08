«Вместо политического убежища»: Литва готовит специальные визы для белорусов

Специальные визы, сроком до 6 месяцев, будет выдавать посольство Литвы в Беларуси Фото: Оксана БРОВАЧ

Директор Департамента миграции Литвы Эвелина Гудзинскайте после встречи с фракцией консерваторов сообщила, что власти намерены облегчить условия въезда в страну для белорусов. По ее словам, сейчас согласовывается документ, в соответствии с которым планируется выдача специальных виз, сроком на 6 месяцев. Их будет выдавать посольство Литвы в Беларуси.

- Конкретные моменты сейчас согласовывают МВД и МИД. В течение нескольких дней все должно проясниться. Это было бы упрощение порядка, поскольку применялись бы минимальные требования, но это помогло бы позволить белорусам, которые хотят уехать в Литву, но не хотят просить политического убежища, получить документ в кратчайшие сроки, - цитирует Эвелину Гудзинскайте DELFI.

Глава Департамента миграции также объяснила, что 6-месячный срок действия визы установлен с учетом дальнейших социальных последствий, ведь людям предстоит найти какой-то источник для проживания в стране:

- Реально в течение 6 месяцев они должны найти другой способ легально остаться в Литве, то есть обратиться за национальной визой или видом на жительство, - отметила Гудзинскайте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Латвия вслед за Польшей и Литвой упрощает въезд для белорусов

Все три страны - соседки Беларуси, которые входят в ЕС, предприняли меры поддержки (подробнее...)

Белорусы смогут въехать в Украину, несмотря на закрытие границ

Для граждан РБ предусмотрен преференционный режим (подробнее...)