В квартире Галины Уласик, одного из редакторов tut.by, проходит обыск. Фото: tut.by

В квартире одного из редакторов портала tut.by проходит обыск. Приглашены понятые.

Галина рассказала, что утром 8 сентября ей настойчиво стучали и звонили в дверь. Но она не стала ее открывать, так как никого не ждала. Позже от соседей Галина узнала, что около ее подъезда были замечены неизвестные люди в балаклавах.

Спустя какое-то время в дверь Галины снова начали настойчиво звонить. Женщина вместе со своей дочерью успели сообщить своим коллегам из tut.by, что к ним в квартиру пытаются попасть силовики, которые говорят, что у них есть санкция на обыск. Также силовики проинформировали о возбуждении уголовного дела. Позже связь Галиной и Валерией пропала.

На данный момент стало известно, что силовики вывели Валерию. Ей предъявлена статья 23.34 - участие в массовых акциях. Помимо этого она проходит по подозрению по уголовному делу об участии в массовых беспорядках.

К дому приехал адвокат Галины, но его не пустили в квартиру, объяснив это тем, что там уже начались следственные действия.

К самой Галине у силовиков претензий нет, а только к ее дочери Валерии.

В МВД пока не удалось получить комментарий. В Следственном комитете заявили, что они не располагают информацией. А в Генеральной прокуратуре не смогли предоставить информацию, на основании чего была выдана санкция на обыск.

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