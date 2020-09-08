«Это было насильственное выдворение из родной страны»: члены КС Родненков и Кравцов нашлись на территории Украины

Антон Геращенко. Фото: Facebook

О том, что члены Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов задержаны на территории Украины, сообщает БелТА со ссылкой на Госпогранкомитет. По данным агентства, с ними проводится разбирательство, уже установлено, что граждане имеют вид на жительство в Украине. Ранее БелТА передавала, что Родненков, Кравцов и Колесникова около 4.00 утра проходили погранконтроль в пункте пропуска Александровка.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал выезд членов КС из Беларуси «насильственным выдворением». В своем профиле в Facebook он сделал пост:

«От себя добавлю - это не был добровольный выезд. Это было насильственное выдворение из родной страны. Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси, потому что эта смелая женщина предприняла действия по предотвращению ее перемещения через границу. Она осталась на территории Республики Беларусь».

Также Геращенко добавил, что ответственность за жизнь и здоровье Марии Колесниковой несет Александр Лукашенко.

О задержании Родненкова и Кравцова украинской стороной не говорится.

Государственная пограничная служба Украины подтвердила въезд в страну Антона Родненкова и Ивана Кравцова. Мария Колесникова на украинский пункт пропуска не прибывала. Агентство «Интерфакс-Запад» со ссылкой на информированные источники сообщило, что Колесникова порвала свой паспорт:

«При попытке фактической депортации она порвала паспорт, и не могла быть пропущена пограничниками на территорию Украины».

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