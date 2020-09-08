8 сентября Лукашенко даст большое интервью российским СМИ

Фото: "Пул Первого"

Во вторник, 8 сентября, во Дворце Независимости Александр Лукашенко даст большое интервью российским СМИ. Среди них - журналисты Russia Today, «Первого канала», «ВГТРК», «Говорит Москва». Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

«РИА Новости» уточняют, что на встрече присутствуют Маргарита Симоньян, Антон Верницкий, Евгений Рожков и Роман Бабаян.

Напомним, в начале августа Александр Лукашенко дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. В ходе беседы президент рассказал об отношениях с главами стран-соседок, о коронавирусе в Беларуси и ответил на личные вопросы - например, об отце.

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