Мария Колесникова на границе порвала паспорт, чтобы остаться в Беларуси

Колесникова на границе порвала свой паспорт, чтобы остаться в Беларуси Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Член Координационного совета Мария Колесникова порвала на границе свой паспорт, чтобы остаться в Беларуси. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина.

- Мария не смогла уехать из Беларуси, так как она предприняла соответствующие действия, чтобы предотвратить перемещение через границу, - написал в Фейсбуке заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Напомним, что утром 8 сентября стало известно о том, что Колесникова, Родненков и Кравцов пересекли белорусскую границу и уехали в Украину. Позже появилась информация о том, что лишь двоим удалось уехать, а Колесникова была задержана на белорусско-украинской границе. На данный момент стало известно о том, что Кравцов и Родненков в Украине.

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