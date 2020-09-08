Павел Латушко: Координационный совет продолжает работу, несмотря на давление властей

Павел Латушко Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Член президиума Координационного Совета (КС) Беларуси Павел Латушко прокомментировал события, произошедшие в ночь с 7 на 8 сентября на границе Беларуси и Украины. Он заявил, что, несмотря на действия властей, направленных на препятствование деятельности КС, он продолжает функционировать:

- Власти не добились своей цели. Координационный совет не деморализован и продолжит свою работу, - цитирует Латушко ТАСС.

Напомним, утром 8 сентября Госпогранслужба Украины сообщила, что члены КС Антон Родненков и Иван Кравцов прибыли на территорию Украины и проходят таможенный контроль, а Мария Колесникова в пункты пропуска не прибывала. БелТА же сообщила, что Родненков и Кравцов задержаны на территории Украины, а по информации Госпогранкомитета Беларуси, Колесникова вместе с ними проходила погранконтроль в «Александровке». По сведениям ГПК, Колесникова тоже задержана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Колесникова на границе порвала свой паспорт, чтобы остаться в Беларуси

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал выезд «насильственным выдворением» (подробнее…)

Павел Латушко рассказал, почему уехал из Беларуси: «Мне был поставлен ультиматум»

Он уверяет, что не собирается просить политического убежища в Польше и в ближайшее время планирует вернуться на родину (подробнее...)