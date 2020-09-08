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Павел Латушко: Координационный совет продолжает работу, несмотря на давление властей

Ранее член президиума КС рассказывал, что был вынужден уехать из Беларуси, так как регулярно получал угрозы
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Павел Латушко

Павел Латушко

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Член президиума Координационного Совета (КС) Беларуси Павел Латушко прокомментировал события, произошедшие в ночь с 7 на 8 сентября на границе Беларуси и Украины. Он заявил, что, несмотря на действия властей, направленных на препятствование деятельности КС, он продолжает функционировать:

- Власти не добились своей цели. Координационный совет не деморализован и продолжит свою работу, - цитирует Латушко ТАСС.

Напомним, утром 8 сентября Госпогранслужба Украины сообщила, что члены КС Антон Родненков и Иван Кравцов прибыли на территорию Украины и проходят таможенный контроль, а Мария Колесникова в пункты пропуска не прибывала. БелТА же сообщила, что Родненков и Кравцов задержаны на территории Украины, а по информации Госпогранкомитета Беларуси, Колесникова вместе с ними проходила погранконтроль в «Александровке». По сведениям ГПК, Колесникова тоже задержана.

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