Юрист Максим Знак: Маша, браво, это лучший перформанс и просто гениальное возвращение в юридическую плоскость

Знак написал, что очень рад, что Колесниковой удалось всех перехитрить и выйти победителем Фото: Павел МАРТИНЧИК

Юрист Максим Знак написал большой пост о внезапном исчезновении Колесниковой, Родненкова и Кравцова, а также про попытку «прорваться через границу» на своей странице в сети Фейсбуке.

- Давайте попробуем забыть о том, что Марии еще с мая начали поступать различные угрозы. Но она никогда не говорила о том, что планирует уехать из Беларуси. Скажу больше: пару дней назад Мария Колесникова озвучила, что даже в случае давления она намерена остаться в стране. Да и если она собиралась уехать, то попыталась бы поставить в известность своих знакомых. После ее «исчезновения» Родненков и Кравцов поставили на ноги адвокатов и отправились ее искать. После этого они пропали сами. Родственники и Марии, и Антона, и Ивана подали заявления в милицию о пропаже людей. Согласитесь, что такая себе конспирация - бежать из страны, подав заявление, - рассуждает Знак.

Максим также попытался спрогнозировать, как именно мог выглядеть «прорыв через границу».

- Давайте представим, что три человека на БМВ проходят паспортный и таможенный контроль. После него они едут, а их хотят остановить, но ребята внезапно срываются, выбрасывают по дороге из машины Машу, у которой оказывается телефон с видео, и уезжают. Правдоподобно все выглядит? А дальше еще больше вопросов. Почему ребят не догнал пограничный патруль? Да и почему геолокация телефона с тем самым видео до сих пор показывает Минск? - пишет Максим.

Знак заявил, что Колесниковой удалось переиграть все хитрые планы и выйти победителем из подобной ситуации.

- Я точно не знаю, что именно произошло на границе, но есть информация, что Мария разорвала свой паспорт и она задержана. Если это так, то за нее ответственность несет сейчас наше государство. А с задержанием разберемся. Я читаю версию нашей власти и не могу поверить, что все сделано настолько тяп-ляп. Надеюсь, что Машу выпустят уже в ближайшее время, так как получается, что вчера ее не задерживали, а сейчас оснований никаких для задержания нет. Маша, браво, это лучший перформанс и просто гениальное возвращение в юридическую плоскость.

Он добавил, что рад, что Родненков и Кравцов сейчас в безопасности, и это главное.

- Слава богу, что Госпогранкомитет подтвердил, что они покинули территорию Беларуси, а в Украине сообщили, что Антон и Иван приехали. Жду, когда ребята выйдут на связь и сами все расскажут, - подытожил Знак.