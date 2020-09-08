Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 8 сентября 2020 года: еще у 177 человек коронавирус, 5 пациентов умерли за сутки

Минздрав Беларуси назвал, сколько еще человек заразились коронавирусом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 8 сентября, пресс-служба Минздрава опубликовала новые данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Беларуси, пишет БелТА.

Так за прошедшие сутки диагноз «коронавирус» подтвердился еще у 177 человек. Общее число заболевших «ковидом» на территории республики с начала пандемии - 73 тысячи 208 человек.

- Выздоровели и были выписаны еще 33 пациента, - пояснили в Минздраве.

Таким образом, за все время в Беларуси переболели коронавирусом и были выписаны 71 916 «ковидных» пациентов.

За минувшие сутки в лабораториях проведено еще без малого 5,58 тысячи тестов. Всего - 1 миллион 596 тысяч 826 исследований на коронавирус.

К сожалению, продолжает обновляться информация о смертности: 721 умерший с начала пандемии, то есть еще 5 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией умерли за прошедшие сутки.

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