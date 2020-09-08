Беларусь, Россия и Сербия проведут антитеррористические учения «Славянское братство»

Фото: БелТА

С 10 по 15 сентября на полигоне Брестский 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады пройдут тактические учения «Славянское братство». В них примут участие военнослужащие из Беларуси, России и Сербии, они отработают совместные действия при выполнении задач по борьбе с терроризмом. Об этом сообщает БелТА.

Учения «Славянское братство» проходят ежегодно в одной из стран-участниц. Например, в 2019 году маневры проводились в Сербии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минобороны продолжает учения: в высшую степень боеготовности приведут артиллерийские базы и танковый резерв

Также в ВС намерены призвать еще часть военнообязанных запасников и провести боевое слаживание подразделений (подробнее…)

Министр обороны Хренин заявил о попытках ведения гибридной войны против Беларуси

Он выразил признательность военно-политическому руководству России и Китая (подробности).