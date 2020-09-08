«Виновен»: Вину Михаила Ефремова в смертельном ДТП признали доказанной

Михаила Евремова признали виновным в аварии, в которой погиб водитель встречного авто. Фото: "РИА Новости".

О том, что российского актера Ефремова признали виновным в смертельной аварии, которая произошла в центре Москвы в начале июня 2020 года, проинформировало агентство ТАСС.

Обвинительный приговор был озвучен во вторник, 8 сентября.

- Подсудимый Ефремов управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и совершил выезд на встречную полосу движения, что привело к смерти человека, - зачитала приговор судья.

Показания обвиняемого артиста суд не принял «как достоверные». Напомним, во время следствия и последующих разбирательств показания Ефремов менял трижды. При этом показания обвинения были признаны «последовательными и логичными».

Гособвинитель просил у суда для Ефремова 11 лет колонии строго режима. Адвокат же попросил суд назначить актеру наказание, не связанное с заключением.

Сам Михаил Ефремов в своем последнем слове признал вину и раскаялся, но также заявил, что запрошенный прокурором срок для него сравним со смертным приговором.

Михаила Ефемова приговорили к 8 годам колонии общего режима. Ему также назначили штраф в размере 800 тысяч рублей РФ в пользу старшего сына погибшего водителя Захарова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Виновного в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова могут посадить на 12 лет.

А пока идет следствие, он останется под домашним арестом до 9 августа (подробности).

Почему Михаил Ефремов сел пьяный за руль: неожиданные подробности раскрыл адвокат.

Актер перед аварией узнал о смерти друга (подробности).

«За рулем был другой человек»: озвучена шокирующая версия ДТП с участием Михаила Ефремова.

Сторонники актёра уверены, что его напоили и подставили (подробности).