«Оделся, пошел на улицу и пропал»: Под Иваново потерялся 9-летний ребенок-инвалид

Незнакомого ребенка без взрослых увидела пенсионерка, она отвела его к себе домой. Фото: pixabay.com.

О том, что в одной из деревень Ивановского района был объявлен в розыск 9-летний ребенок с инвалидностью, ресурсу sb.by рассказали в пресс-службе УВД Брестского областного исполкома.

- В милицию позвонила мама мальчика, она сказала, что пропал ее несовершеннолетний сын. Сельчанка пояснила, что ребенок ушел из частного дома, где они проживают. Он оделся, пошел во двор, а затем бесследно исчез, - уточнили Наталья Сахарчук, официальный представитель УВД.

На поиски мальчика по тревоге был поднят весь личный состав РОВД Ивановского района. Поиски усугублялись тем, что мальчик не говорит, а значит, не мог обращаться ко взрослым в окрестностях за помощью.

- Спустя 4 часа ребенка нашли. Он был в пяти километрах от дома в деревне Снитово. Как оказалось, потерявшегося мальчика встретила на улице пенсионерка, она и забрала его к себе в дом, - прокомментировали правоохранители.

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