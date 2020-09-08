Курсы валют: доллар, евро и российский рубль просели

8 сентября доллар просел меньше всего Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

8 сентября торги на Белорусской валютно-фондовой бирже начались с падения всех трех валют. Больше всего просел российский рубль, меньше всего - доллар.

Американский доллар потерял 0,24 копейки и теперь торгуется на уровне 2,6341 руб.

Евро подешевел на 1,21 копейку и теперь стоит 3,1089 руб.

Российский рубль потерял 1,33 копейку и сейчас продается за 3,4705 руб. Актуальные курсы валют передает агентство «Минск-Новости».

Напомним, в августе на поддержание курса рубля Нацбанк Беларуси потратил 1 миллиард и почти 48 миллионов долларов.

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