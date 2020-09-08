Песков: Кремль не готов признать, что в Беларуси есть политзаключенные

Песков: "Официальный Кремль исходит из заявлений Лукашенко, что диалог начнется с общественности и в отношении конституционной реформы". Фото: ТАСС.

Официальный Кремль не готов в целом признать то, что в Беларуси есть политические заключенные, сообщило ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать задержания Марии Колесниковой, когда она порвала свой паспорт, незаконно пересекая белорусско-украинскую границу.

- В целом мы не готовы признать наличие политзаключенных в Беларуси, - заключил Песков и добавил. - Кремль не обладает детальной информацией о том, что произошло с представителем Координационного совета оппозиции Марией Колесниковой. Надеемся на прояснение ситуации.

Кроме того, Песков не был готов и комментировать призывы стран ЕС к белорусским властям об освобождении политзаключенных.

- Нельзя делать обобщения. С такой трактовкой мы не согласны. Необходимо рассмотрение каждого конкретного случая. А вешать ярлыки или делать обобщения мы считаем неверным, - подчеркнул представитель российского президента.

В заключение Песков заметил, что у представителей белорусской оппозиции нет и не было контактов с российскими властями.

- Решением Конституционного суда (Беларуси. - Ред.) самопровозглашенный орган - Конституционный совет - был признан незаконным, неконституционным. Соответственно ни о каких контактах речи быть не может, - констатировал пресс-секретарь главы РФ.

Резюмируя, Песков заметил, что Кремль исходит из заявлений Лукашенко, что в ближайшее время начнется диалог в рамках правового поля - обсуждение с представителями общественности конституционной реформы.

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