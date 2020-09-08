Владельца Vondel и галереи «Ў» Александра Василевича обвиняют в уклонении от уплаты налогов

Александр Василевич. Фото bel.biz

Владельца рекламного агентства Vondel/Hepta, совладельца галереи современного искусства «Ў» и компании «Минт Медиа», которой принадлежат сайты Кyky.org и The Village Беларусь, Александра Василевича обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Счета фирм, совладельцем которых он является, заблокировал Комитет госконтроля. Об этом пишут Naviny.by.

Сейчас бизнесмен находится под стражей в минском изоляторе на улице Володарского. Его задержали 27 августа после обысков в офисах Vondel/Hepta и галерее «Ў». Также обыски прошли в диджитал-агентстве Red Graphic, которым владеет жена Василевича Надежда Зеленкова, а также в квартире супругов, директора Кyky.org Саши Романовой и галериста Валентины Киселевой.

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