Владельца Vondel и галереи «Ў» Александра Василевича обвиняют в уклонении от уплаты налогов

Александр Василевич. Фото bel.biz
Владельца рекламного агентства Vondel/Hepta, совладельца галереи современного искусства «Ў» и компании «Минт Медиа», которой принадлежат сайты Кyky.org и The Village Беларусь, Александра Василевича обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Счета фирм, совладельцем которых он является, заблокировал Комитет госконтроля. Об этом пишут Naviny.by.
Сейчас бизнесмен находится под стражей в минском изоляторе на улице Володарского. Его задержали 27 августа после обысков в офисах Vondel/Hepta и галерее «Ў». Также обыски прошли в диджитал-агентстве Red Graphic, которым владеет жена Василевича Надежда Зеленкова, а также в квартире супругов, директора Кyky.org Саши Романовой и галериста Валентины Киселевой.
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