Лукашенко российским журналистам: «Да, возможно, я немного пересидел. Но только я сейчас могу защитить белорусов»

Президент Беларуси дал большое интервью представителям российских СМИ. Фото: БелТА.

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что во вторник, 8 сентября глава Беларуси во Дворце Независимости встретится с ведущими российскими журналистами. На интервью к Лукашенко пригласили главреда Russia Today Маргариту Симоньян, корреспондента «Первого канала» Антона Верницкого, ведущего программы «Вести» на телеканале «Россия-1» Евгения Рожкова и главреда радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.

После интервью с Лукашенко журналист ВГТРК Евгений Рожков рассказал, о чем он спросил у белорусского президента, написала meduza.io.

Когда речь зашла о причине протестов в Беларуси, Александр Лукашенко объяснил их внешним влиянием, прежде всего, со стороны американцев, мол, это основная причина. При этом глава Беларуси добавил, что для протестов есть и причины внутреннего недовольства в белорусском обществе.

Лукашенко рассказал российским журналистам о причинах протестов в Беларуси. Фото: Telegram "Пул Первого".

- Когда Лукашенко сказал, что есть и внутренние причины (Прим.: для протестов), он уточнил: «Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга, и из чайника. Но, действительно, только я сейчас могу защитить белорусов», - процитировал Рожков слова Лукашенко.

Затем рассуждая о внутренней причине протестов в белорусском обществе, глава Беларуси заявил, что это обусловлено особым классом белорусов - «буржуйчиков», которые хотят власти.

- Лукашенко сказал, что в Беларуси выросло два новых поколения, сформировался небольшой класс буржуев. «Буржуйчиков», как он сказал. И, действительно, это привело к недовольствам. Они (Прим.: новый класс) хотят власти, - поделился мнением Лукашенко журналист.

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