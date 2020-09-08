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«Бегал голый по двору». В Полоцке трехлетний ребенок выпал из окна, пьяная мама спала

Когда к родительнице пришли сотрудники милиции, оказалось, что она даже не знает, что малыш выпал из окна
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
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Трехлетний малыш выпал из окна, пока пьяная мама спала.

Трехлетний малыш выпал из окна, пока пьяная мама спала.

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В Полоцке во дворе дома №16 по улице Свердлова прохожие заметили абсолютно голого мальчика. Ребенок бегал по двору, взрослых с ним не было. Оказалось, что малыш выпал из окна.

Историю рассказывает Саммит ТВ.

Первыми к месту происшествия проехали сотрудники ППС. Мальчик уже был в подъезде, полностью голый, люди, которые его нашли, закутали его в какую-то тряпку. По данным ИДН, в этом подъезде живет неблагополучная семья. С трудом сотрудникам милиции удалось достучаться до матери малыша. Женщина спала, и даже не знала, что ребенка дома нет.

— Мать первоначально пояснила, что ребенок находится дома и спит. В итоге мы туда зашли — дома полная антисанитария, мать в состоянии алкогольного опьянения, — рассказал телеканалу исполняющий обязанности инспектора по делам несовершеннолетних Полоцкого РОВД Евгений Зуев.

Оказалось, пока мать спала, мальчик залез на подоконник, вылез через форточку и упал на асфальт под окном. Благо, квартира находится на первом этаже. Ребенок не пострадал. Его забрали в приют.

Отец малыша на заработках за границей, кроме родителей, у него есть бабушка. Органы опеки решат его дальнейшую судьбу.

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