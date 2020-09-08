Лукашенко: Колесникова хотела сбежать в Украину к сестре

Мария Колесникова перед допросом в СК 27 августа Фото: Святослав ЗОРКИЙ

8 августа Александр Лукашенко дал большое интервью журналистам российских СМИ. Он прокомментировал ситуацию с задержанием члена Координационного совета Марией Колесниковой.

Роман Бабаян («Говорит Москва») в своем Telegram-канале опубликовал высказывание Лукашенко о произошедшем с пометкой «близко к тексту»:

«Мария Колесникова задержана за нарушение правил пересечения границы. Вместе с двумя попутчиками она минувшей ночью пыталась выехать на Украину. На пограничном переходе они предъявили документы белорусским пограничникам, после чего были пропущены на территорию между РБ и Украиной. Здесь при повторной проверке Колесникову выбросили из машины, а ее попутчики на авто прорвались на территорию Украины».

Как сообщает Telegram-канал RT со ссылкой на журналиста телеканала «Россия-1» Евгения Рожкова, который участвовал в интервью с президентом, Колесникова хотела убежать в Украину. Потому что якобы у нее есть там сестра.

- И он, как пограничник, считает, что ее задержали правильно, - сказал Рожков.

Согласно данным из Википедии, сестру Марии Колесниковой зовут Татьяна Хомич. Она бизнес-аналитик, но занимается и музыкой, пела в рок-опере «Чарадзей».

Напомним, Мария Колесникова с 2007 года жила, училась и работала в Германии. У нее есть вид на жительство этой страны.

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