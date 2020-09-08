«Все, что они предлагают, - это катастрофа для Беларуси»: Лукашенко - о Координационном совете

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8 сентября во Дворце Независимости Александр Лукашенко дал интервью российским журналистам. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян в своем телеграм-канале опубликовал мнение Александра Лукашенко о Координационном совете:

«Я не буду разговаривать с Координационным советом оппозиции, потому что я не знаю, кто эти люди. Они никакая не оппозиция. Все, что они предлагают, - это катастрофа для Беларуси и белорусского народа. Они хотят разорвать все наши связи с братской Россией, хотят, чтобы у нас были платными образование и медицина. Они хотят, чтобы все наши промышленные предприятия были уничтожены, а рабочие стали бы безработными!»

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