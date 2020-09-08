Лукашенко о действиях силовиков на протестах: «Омоновцев нельзя упрекать, они защитили страну от блицкрига»

Лукашенко объяснил, почему появился на публике с автоматом. Это означало, что он "никуда не убежал" и готов защищать страну до конца. Фото: "РИА Новости".

Во вторник, 8 сентября, у Александра Лукашенко состоялось большое интервью с представителями главных российских СМИ. Участники разговора с президентом поделились, что в интервью также шла речь и о действиях силовиков в Минске и других городах Беларуси, и о том, почему сам Лукашенко взял в руки автомат.

Например, действия силовиков во время протестов - жестокие задержания протестующих - Лукашенко объяснил «первыми горячими эмоциями того времени», пишет «РИА Новости» со ссылкой Евгения Рожкова, корреспондента «Россия 1».

- Лукашенко сказал, что омоновцев нельзя упрекать (в жестких действиях. - Ред.), по его словам, потому что они защитили свою страну от блицкрига и действительно тогда отстояли страну. Это его истинное мнение, - передал Рожков слова президента Беларуси.

В интервью российским журналистам Лукашенко рассказал, что жесткие действия силовиков на протестах после выборов - «первые горячие эмоции того времени». Фото: БелТА.

В целом же, как написал в своем телеграм-канале главред радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, Лукашенко признался, что ему было обидно из-за протестов в Беларуси.

- Было обидно «по-человечески», но в то же время он понимает, что часть жителей республики забыли, какой страна была двадцать лет назад, - пояснил российский редактор мнение Лукашенко.

Также Бабаян передал и то, как глава Беларуси объяснил свои публичные появления с оружием в руках.

- Лукашенко сказал: «Мое появление с автоматом означало только одно - я никуда не убежал и готов защищать мою страну до конца», - процитировал белорусского главу Бабаян.

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