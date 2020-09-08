Лукашенко готов продолжать интеграцию с Россией, но есть условие

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8 сентября Александр Лукашенко дал интервью журналистам крупных российских СМИ. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, который присутствовал на интервью, написал в своем телеграм-канале, что президент готов продолжить интеграцию с РФ:

- Мы готовы продолжать интеграцию с Россией, но вначале надо, чтобы реально заработали все институты и уже существующие в рамках Союзного государства проекты, - приводит слова Лукашенко журналист с пометкой «близко к тексту».

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