Отца, убившего 5-месячную девочку в Свислочи, приговорили к 17 годам

Отец ударил грудную девочку, когда она плакала, и нанес смертельную травму. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Трагедия произошла в райцентре на Гродненщине в январе 2020 года. В городе Свислочь отец в приступе агрессии ударил рукой 5-месячную девочку, малышка скончалась в больнице.

Во вторник, 8 сентября, судебная коллегия рассмотрела уголовное дело.

- Обвиняемый умышленно, на почве внезапно возникшей по отношению к ребенку агрессии на почве личной неприязни, нанес малолетней потерпевшей один удар рукой в область груди и живота, в результате чего ей были причинены тяжкие телесные повреждения, ставшие причиной смерти, которая наступила в учреждении здравоохранения, - пояснили в пресс-службе Гродненского областного суда.

Мужчину признали виновным в умышленном убийстве и приговорили к 17 годам колонии усиленного режима.

Приговор еще может быть опротестован.

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