Лукашенко заявил, что готов провести реформу Конституции и новые выборы. Латушко: «Власти пытаются выиграть время»

Александр Лукашенко во время интервью с представителями российских СМИ. Фото: БелТА

Во время беседы с российскими журналистами Александр Лукашенко заявил, что не исключает досрочных президентских выборов после проведения конституционной реформы. Об этом написал в своем телеграм-канале Роман Бабаян, главред радиостанции «Говорит Москва», который присутствовал на интервью.

В искренности Александра Лукашенко усомнился член президиума Координационного совета Павел Латушко. По его словам, выборы надо проводить уже завтра при понимании того, что будут освобождены все политзаключенные, прекращено преследование инакомыслящих, создана здоровая атмосфера в стране и восстановлена законность.

- Их (выборы. - Ред.) можно проводить одновременно с конституционной реформой, но никак не после, - цитирует Латушко агентство «Интерфакс-Запад».

По мнению бывшего министра культуры, откладывая проведение выборов, власти пытаются выиграть время и создать необходимые условия для сохранения действующей власти.

- Но это невозможно в сегодняшней ситуации, когда народ категорически против. Нельзя проводить выборы после конституционной реформы. Это растягивание во времени. Это годы. А значит это годы стагнации, нарушения прав человека, новых политзаключенных и выдворения людей исходя из их политических взглядов. Это недопустимо, - отметил Латушко.

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