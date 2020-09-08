Штаб Бабарико о задержании Колесниковой: Она находится в Мозырском погранотряде

Анонимные источники говорят, что Мария Колесникова в Мозырском погранотряде, в военной части это отрицают. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что Мария Колесникова, которую накануне задержали на белорусско-украинской границе, на вторник, 8 сентября, находится в Мозырском погранотряде, сообщил штаб Виктора Бабарико в телеграм-канале.

- Сразу несколько анонимных источников проинформировали штаб о том, что Марию Колесникову задержали и находится она в Мозырском погранотряде. Вероятнее всего, на территории войсковой части в населенном пункте Прудок Мозырского района, - написала пресс-служба штаба.

Также в штабе уточнили, что в интересах Колесниковой был заключен договор с адвокатом из Мозыря. Правозащитник подал в часть уведомление о принятии защиты и копию ордера, хотя ему также сообщили о том, что Марии Колесниковой в данной военной части нет. Как ранее сообщали по телефону юристу Координационного совета Максиму Знаку.

- При этом и в Госпогранкомитете, подтвердившем задержание, также не сообщили ни то, кто задерживал Марию Колесникову, ни на каком основании ее задержали, - уточнили в штабе.

Сообщается, что по ситуации с Колесниковой Белорусским Хельсинкским комитетом уже направлено сообщение в Рабочую группу ООН по насильственным или недобровольным исчезновениям.

- Мы обращаемся к белорусским властям, требуя сообщить место нахождения Марии Колесниковой, а в случае ее удержания - незамедлительно освободить и обеспечить ее право на защиту, - заявили в штабе Бабарико.

Напомним, в этот же день задержание Марии Колесниковой прокомментировал и Александр Лукашенко. Президент заявил, что она задержана за нарушение правил пересечения границы.

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